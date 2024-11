L’ex compagna di scuola di Sinner | Sapevo che sarebbe diventato famoso

Leggi su Sportface.it

“Una volta, quando io e Jannik eravamo compagni di classe, a lui cadde una pallina da tennis dallo zaino. Io la raccolsi e gli dissi: firmamela per favore, così quando saraipotrò metterla all’asta. Lui non disse nulla, si fece una risata e la firmò”. A rivelare il simpatico aneddoto è unadi liceo di Jannik, ospite di Rai Radio1, a “Un Giorno da Pecora”. Adisa Yahya, questo il suo nome, aveva intuito il futuro radioso dell’attuale numero 1 del tennis mondiale. Ma che fine ha fatto il cimelio? “La pallina non l’ho affatto venduta, la terrò per mio figlio, magari porterà fortuna anche a lui se un giorno vorrà giocare a tennis”. Che studente era Jannik? “Era un ragazzo molto calmo, capace e riservato. Non parlava molto e si concentrava solo sul suo lavoro. Se faceva copiare i suoi compagni? Molto poco, ma da noi non si copiava quasi per niente”.