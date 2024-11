Scuolalink.it - Legge di Bilancio 2025: aumenti di stipendio e maggiorazioni dell’indennità per i dipendenti pubblici

Il governo Meloni ha stanziato risorse per il rinnovo contrattuale-2027, prevedendosalariali per i. Dal 1° aprile, scatterà un incremento automatico dello, che subirà un ulteriore aumento a luglio dello stesso anno. Questi adeguamenti salariali, disciplinati dall’articolo 19 delladi, includono una maggiorazionedi Vacanza Contrattuale (IVC), introdotta per garantire un’anticipazione sugliprevisti dal nuovo contratto collettivo nazionale. Le risorse stanziate ammontano a 1.755 milioni di euro per il, 3.550 milioni per il 2026 e 5.550 milioni entro il 2027. Il fondo servirà sia per finanziare i nuovisia per la maggiorazione dell’IVC, che subirà un incremento delle percentuali rispetto agli anni precedenti.