Lecce inala ossido di azoto un palloncino | muore ragazzo di 26 anni

, 18 novembre 2024 – Un giovane di 26è morto ieri ad Alessano, in provincia di, mentre festeggiava il suo compleanno. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Secondo quanto accertato, il 26enne era per strada insieme a suoi amici quando si è sentito male. Inutili i soccorsi. L'ipotesi è che ilpossa aver respirato o megliotodi, un gas esilarante, che ha gli effetti di una droga, da un. Sul corpo verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause della morte e, tra le altre cose, se la cosiddetta 'droga della risata' possa essersi innestata su altre patologie pre-esistenti. Il gruppo di ragazzi stavo utilizzando i cosiddetti "balloons", quando il festeggiato si è accasciato a terra. La salma del 26enne è stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale a disposizione del magistrato di turno.