Ilgiornale.it - "Le Vpn sono contro le leggi islamiche". Cosa c'è dietro la stretta del Pakistan su Internet

Leggi su Ilgiornale.it

La guerra delle Vpn ha molte sfaccettature. L'ultima chiama in causa la religione e il Consiglio dell'ideologia islamica, per il quale tale tecnologia verrebbe utilizzata per accedere a contenuti proibiti e blasfemi