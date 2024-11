Liberoquotidiano.it - “Le signore delle orecchiette di Bari”: Al via la regolarizzazione guidate da Raffaele Diomede noto pedagogista con il supporto del medico legale Pasquale Bacco

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) -, 18 novembre 2024 - “Ledi Arco Basso”, da anni meta obbligata di migliaia di turisti che arrivano a, decidono di comune accordo, di seguire la via della legalità. La decisione nasce dall'iniziativa di, cultore della legalità tra i più conosciuti in Puglia, supportato dal.A gestire le attività formative per lesarà la Meleam S.p.A. con cuiha definito un accordo di aiuto a titolo gratuito. Le attività riguarderanno l'adeguamento dei locali e la formazionestesseche così facendo daranno dignità anche, sia al prodotto artigianale sia a quello industriale venduto.“La priorità di questa iniziativa è la promozione della sicurezza alimentare e della conformità alla legge senza penalizzare i produttori di via Arco Basso” - afferma il dott.