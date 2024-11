Messinatoday.it - Lavori di manutenzione, chiude una parte dello svincolo di Gazzi

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che per l’esecuzione deididella pavimentazione, dalle 21 del 18 novembre alle 6 del 19 novembre, è disposta la chiusura al traffico veicolaredi, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in.