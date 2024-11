Brindisireport.it - Lancia oggetti contro passanti e aggredisce i carabinieri: un uomo fermato con il taser

BRINDISI – Ihanno dovuto utilizzare ilper fermare unche ha dato in escandescenze in piazza Vittoria, all’altezza dell’intersezione fra Corso Roma e Corso Umberto. Si tratta di un 26enne originario del Gambia affetto da problemi psichiatrici, già noto per fatti analoghi.