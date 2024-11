Messinatoday.it - L’Akademia batte il Lecco, primato consolidato e quarti di Coppa Italia centrati

Settimo successo in stagione per l'Akademia Sant'Anna, che ha superato per 3-0, al “PalaRescifina”, l'Orocash Picco, confermandosi in testa alla classifica. La vittoria ha consentito alla squadra messinese di conquistare il primo obiettivo stagionale: la matematica qualificazione ai