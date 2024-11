Fanpage.it - La vera visione ideologica della violenza di genere è quella del ministro Valditara

Leggi su Fanpage.it

L’aumentodi, sia per quanto riguarda i femminicidi che per quanto riguarda gli stupri, non ha nulla a che vedere con le migrazioni e ci vuole un bel coraggio ad affermare il contrario davanti a un padre che ha perso la propria figlia per mano di un uomo italiano.