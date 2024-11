Europa.today.it - La Valtur Brindisi soffre ma porta a casa il match salvezza contro Piacenza (79-68)

Leggi su Europa.today.it

- Solo negli ultimi cinque minuti la partita si è messa in discesa. Laha sofferto oltre il lecito per superare (79-68) il fanalino di coda Ucc Assigeco, nello svalevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2. In un.