Europa.today.it - La Talpa, Marina La Rosa non si butta nel lago e i sospetti aumentano, le "Eggerate" di Alessandro continuano

Leggi su Europa.today.it

Nella piramide della fiducia de La, a inizio puntata,Laè in un’ottima posizione ma, ancora una volta, nella prova fisica, si distingue per essere intimidita dalla sfida e, alla fine, questa volta addirittura rinuncia. La prova, come tutte le prove del reality condotto da.