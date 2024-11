Lanazione.it - La super caldaia era una truffa, scatta il sequestro da 2 milioni di euro

Pisa, 18 novembre 2024 – Una vasta campagna pubblicitaria su siti internet e canali tv per reclamizzare unainnovativa, un brevetto altamente tecnologico che avrebbe permesso di risparmiare anche il 100% dei costi delle bollette. Si diceva che quell’elettrodomestico, testato da docenti universitari, fosse in grado di produrre da solo l’idrogeno necessario al suo funzionamento. L’indagine della Guardia di Finanza di Pisa ha però etichettato il tutto comeed è cosìto ilpreventivo ai fini della confisca di beni mobili e immobili per un valore di 2di. Al centro dell’indagine un imprenditore pisano, socio e amministratore di sei società, di cui cinque attive nella ricerca scientifica e una nel settore agricolo. Per le Fiamme Gialle lanon è stata ancora né progettata né realizzata eppure l’imprenditore ha già incassato ingenti somme di denaro a titolo di acconto per l’acquisto dellae in parte come vendita delle quote offerte ai clienti per far parte della società.