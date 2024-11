Ultimouomo.com - La strada che manca all'Italia di Spalletti

L’ultima partita del girone di Nations League aveva il sapore di uno spareggio: Francia esi giocavano il primo posto, che sarebbe servito ad evitare Germania, Spagna o Portogallo nei quarti di finale. L’partiva da un vantaggio piuttosto considerevole – 3 punti e la possibilità anche di perdere con un gol di scarto – guadagnato nella vittoria per 3-1 a Parigi nella gara d’andata. Le cose, però, come sappiamo sono andate per il verso sbagliato. Di-Francia abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast riservato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo cliccando qui.COSA NON HA FUNZIONATOA fine partita Lucianose l'è presa soprattutto con la scarsa pulizia tecnica dei suoi.