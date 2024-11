Baritoday.it - La proiezione del film 'Ferro 3. La casa vuota' per la rassegna 'Cinema Addiction'

Leggi su Baritoday.it

Per “”, il ciclo di proiezioni a cura di ApuliaCommission, giovedì 21, in contemporanea nei Cineporti di Bari (ingresso Monumentale) Lecce e LaltroCicolella di Foggia (in collaborazione con il comune di Foggia), propone il quarto e ultimo appuntamento della prima.