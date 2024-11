Vanityfair.it - La morte di Margaret Spada, errori e violazioni nel centro che non era autorizzato a operare: non ci fu corretta rianimazione prima dell’intervento del 118

Leggi su Vanityfair.it

I dati riportati in anamnesi non erano concordanti con la gravità del quadro clinico. Testimonianze di ex pazienti parlano di pagamenti in contanti. A Lentini il funerale della 22enne