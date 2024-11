Milanotoday.it - La fiaccolata per ricordare Lea Garofalo

Monza non dimentica la “sua” Lea. Le strade di San Fruttuoso, racconta MonzaToday, si illumineranno con le fiaccole perla collaboratrice di giustizia uccisa per mano della ‘ndrangheta e il cui corpo venne bruciato e i resti vennero trovati in un campo di San Fruttuoso. .