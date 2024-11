Ravennatoday.it - LA DIRETTA - Regionali, vittoria netta per de Pascale: "Ora serve un cambio di passo per questa terra"

Si sono aperti oggi alle 15 gli scrutini per le elezioni. Parte dunque lo spoglio per conoscere il futuro presidente dell'Emilia Romagna. Quattro i candidati in lizza: Michele de, Elena Ugolini, Luca Teodori e Federico Serra. Erano quasi 3,6 milioni i cittadini chiamati al voto.