Ravennatoday.it - LA DIRETTA - Regionali, il trionfo di de Pascale: in provincia il Pd 'doppia' FdI

Leggi su Ravennatoday.it

Si sono aperti oggi alle 15 gli scrutini per le elezioni, per conoscere il futuro presidente dell'Emilia Romagna. Quattro i candidati in lizza: Michele de, Elena Ugolini, Luca Teodori e Federico Serra. Erano quasi 3,6 milioni i cittadini chiamati al voto, ma ancora una volta si.