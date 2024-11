Ilfogliettone.it - La controversia sulla posizione di Biden nella foto dei leader dell’Apec 2024

Leggi su Ilfogliettone.it

Lascattata durante il vertice dell'Apec (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) a Lima, in Perù, ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico. Il presidente americano Joeè stato posizionato in seconda fila a destra, mentre Xi Jinping, ilcinese, occupava unacentrale in prima fila, affiancato dalla presidente peruviana Dina Boluarte.In primo piano si trovava anche il primo ministro canadese Justin Trudeau, vicino al premier australiano Anthony Albanese.Questa disha suscitato polemiche, in particolare tra i media statunitensi, che hanno notato come ladisi discosti da quella tradizionale riservata ai presidenti americani. Infatti, l'anno scorso, durante il vertice di San Francisco,si trovava al centro, con Xi alla sua destra, unache rifletteva un diverso equilibrio di potere e visibilità.