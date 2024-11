Fanpage.it - Kyrgios torna finalmente a giocare ma ha un chiodo fisso, la pomata di Sinner: “Senza imbrogliare”

Leggi su Fanpage.it

Nicksta perre adopo un anno e mezzo, ma anche in un momento di gioia non riesce a non vomitare odio su Jannik. L'australiano pubblica una storia su Instagram con l'immagine di una crema con vicino un eloquente "no", aggiungendo poi: "Senza imbrogliare il sistema".