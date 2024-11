Kiev ok Biden a missili solo nel Kursk

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.16 Secondo Axios, il presidente uscenteha autorizzatoa usare ia lungo raggio Atacms per colpire forze russe e nordcoreanenella regione russa di. La decisione avrebbe lo scopo di dissuadere la Corea del Nord dall'inviare altre truppe in Russia."getta benzina sul fuoco",dice il portavoce del Cremlino,Peskov.Ia lungo raggio non sarebbero azionati da ucraini, ma da "specialisti militari di Paesi occidentali, e ciò "cambia il loro coinvolgimento nel conflitto".