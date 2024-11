Cityrumors.it - Jennifer Lopez e Kim Kardashian, l’Overling è il segreto delle star: come avere labbra da baciare senza l’aiuto della chirurgia

Leggi su Cityrumors.it

e Kimlanciano la moda: ormaiè una tendenza. Il metodo facile e veloce perdaè famosa per il suo talento, ma anche per la sua innegabile bellezza. Basti pensare che ha assicurato il proprio lato B per centinaia di migliaia di dollari. Non è uno scherzo: i produttori per qualsiasi scena di nudo che mostri il posteriore di J-Lo devono pagarla il doppio. Se non il triplo. Alcune parti del corpo dei divi di Hollywood e non solo diventano una specie di patrimonio internazionale. Sembra assurdo, ma è una verità con cui molti – dentro e fuori losystem – devono fare i conti.Kime ilper un Overling perfetto – Foto Facebook @Kim(cityrumors.it)Non è un principio che vale soltanto per le parti più intime.