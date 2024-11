Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner si collega con Che tempo che fa dopo la vittoria agli Atp finals: “Margini di miglioramento? A 23 non posso essere al 100%”

si èto con Cheche falaAtpe ha dialogato con Fabio Fazio, che gli ha chiesto se pensa di avere ancoradi: “Sono abbastanza sicuro che a 23 anni non puoial, ci sono delle aree di. è normale, nessuno a 23 anni era perfetto, nessuno sarà perfetto. Ho il mio team intorno che mi spinge tanto e non vedo l’ora di riniziare a lavorare e cercare di far meglio. Questo mi renderà un giocatore ancora migliore perché se vuoi tenere questa posizione devi migliorare sempre, il lavoro non smette mai”.Contenuti in streaming su discovery+L'articolosicon Cheche falaAtp: “di? A 23 nonal” proviene da Il Fatto Quotidiano.