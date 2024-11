Jannick Sinner conto in banca da capogiro | 212 milioni di euro nel 2024

Leggi su Dailynews24.it

Jannik, giovane stella del tennis italiano, ha avuto una stagionestraordinaria, non solo conquistando il primo posto nel ranking mondiale, ma anche salendo in cima alla classifica dei tennisti più pagati dell’anno, con un guadagno di 21,2di. I suoi successi, come la vittoria alle ATP Finals di Torino (4,6.L'articoloinda: 21,2dinel