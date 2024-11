Romatoday.it - "Jannacci e dintorni", Max Paiella e Simone Colombari alla Sala Umberto

Leggi su Romatoday.it

Un concentrato diin un’epoca non lontana, e di chi c’era neiGiorgio Gaber, Adriano Celentano, Dario Fo. Ma anche i pazzi artistoidi che hanno prodotto capolavori come “El purtava i scarp del tenis” oppure “Vengo anch’io no tu no”.L’amore per il rock, per il jazz ma.