Calcionews24.com - Italia Under 21, Nunziata: «Percorso importante per noi. Voglio dare una chance a questi ragazzi»

Leggi su Calcionews24.com

21, le dichiarazioni del tecnico Carminein vista del match amichevole contro l’Ucraina L’allenatore dell’21, Carmine, ha rilasciato ancora qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista del match contro l’Ucraina. LE PAROLE – «È stato uned entusiasmante. Ogni volta che siamo entrati in campo ci abbiamo .