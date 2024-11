Calcionews24.com - Italia Francia, è boom di ascolti su Rai 1. I numeri tra share e telespettatori azzurri per il match di Nations League

Leggi su Calcionews24.com

, il numero degliregistrati su Rai Uno per quanto riguarda ildi. Quantiha portato la partita? Glini non hanno perso il loro amore per la Nazionale e lo hanno dimostrato nella buona e nella cattiva sorte: figuriamoci per unimportante comedi