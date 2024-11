Italia-Francia 1-3 Kean | Giocato buona partita nel finale bravo Maignan

Leggi su Sportface.it

“Nella occasione nelè stato: io ho provato a sorprenderlo. Abbiamouna, peccato per il risultato. Si può solo imparare da questa. Siamo un’ottima squadra, giochiamo bene: il mister ci ha messo nelle migliori condizioni. Questa è la cosa più importante. Io sono in forma e cerco di farmi trovare sempre pronto”. A dirlo è stato l’attaccante dell’Moise, ai microfoni di Rai Sport, al termine della sfida persa per 3-1 contro la1-3,: “, nel” SportFace.