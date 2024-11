Lapresse.it - Ita, Giorgetti: “E’ opportuno chiudere partita con questa commissione Ue”

“La questione Ita è perfezionata, dopodiché laEuropea deve dare il via libera definitivo, abbiamo fatto le cose che sono state chieste da loro”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo, rispondendo ai cronisti prima di lasciare assieme alla premier Giorgia Meloni l’hotel dove alloggia a Rio de Janeiro per il G20.“Può darsi che, anzi forse è anche, che venga chiusa laprima che ci sia la nuovaEuropea – sottolinea il titolare del Mef a proposito della trattativa con Lufthansa – perché è lain carica che l’ha seguita e quindi spero nel più breve tempo possibile, chissà entro fine novembre, però è questione di settimane. Dopodiché c’è il closing, la firma definitiva e poi dopo i passaggi successivi”.“Noi abbiamo fatto tutta la trattativa con unae un gabinetto – conclude– quindi se poi bisogna aspettare che venga insediato il nuovo gabinetto, la nuova, che riprendano in mano le carte, magari hanno qualche idea diversa, non lo so, potrebbe essere non esattamente auspicabile.