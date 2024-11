IRAP e incentivi funzioni tecniche | in che modo gestire la copertura finanziaria?

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha fornito un chiarimento sulla corretta gestione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive () in relazione agliperprevisti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023. In chegestirne la? Trattamentosugliper: chiarimenti del MIT Contenuti riservati agli abbonati Non .L'articolo: in chela? .