Investito in carrozzella, muore sul colpo: indagine per omicidio stradale

Si procede per, a seguito del decesso di un 90enne di Siano,l'altro ieri mentre si trovava su di una carrozzina elettrica. Un atto dovuto, quello della procura di Nocera Inferiore, nei riguardi della persona che era alla guida dell'auto in via Provinciale Amendola.