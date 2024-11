Vicenzatoday.it - Investito in bici sulle strisce pedonali, grave un giovane

Leggi su Vicenzatoday.it

Incidente poco prima delle 16 di lunedì in viale Mazzini a Vicenza. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda haunche instava attraversando la strada, nella corsia dedicata all'attraversamento dei cicli. Il ragazzo, a causa dello schianto.