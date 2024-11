Ilgiorno.it - Investito e ucciso da un ubriaco. La famiglia di Gaston Nicolas ha deciso di donarne gli organi

BEDIZZOLE (Brescia) Saranno donati glidiPascal Urgoiti, il giovane di origini uruguayaneda un, indagato per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza. La tragedia a Bedizzole, all’incrocio tra via Brescia e via Valtenesi. A travolgere il ventinovenne sabato è stato un 61enne del paese che non si è fermato e che è ritornato a casa raccontando al figlio di avere, forse,qualcuno. Il ragazzo è immediatamente andato sul luogo dell’investimento. È stato lui a dare l’allarme e a indicare ai carabinieri dove trovare il padre, risultato positivo all’alcoltest.Pascal Urgoiti è stato portato al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, poi ricoverato in Terapia intensiva. È spirato nella serata di sabato. A effettuare i rilievi sono stati i carabinieri.