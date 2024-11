Agrigentonotizie.it - Invasi senz'acqua: il 5 dicembre la diga Castello non potrà più essere utilizzata

Leggi su Agrigentonotizie.it

C'è una data. E non è neanche lontana, anzi. Il 5prossimo lanonpiù. A fronte dei 4 milioni di metri cubi d'rimasta (-41 per cento), solo 780 mila metri cubi potrannoeffettivamente utilizzati. E questo per non mettere a repentaglio le.