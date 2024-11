Viterbotoday.it - Interventi contro il dissesto idrogeologico a Calcata, Orte, Vasanello e Bolsena

Leggi su Viterbotoday.it

Sicurezza ambientale e mitigazione del rischio, ventistrategici nei territori del Lazio. Quattro riguardano la provincia di Viterbo: consolidamento e messa in sicurezza del centro storico di, completamento degliidrogeologici in via della Rocca e via.