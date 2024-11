Inter-news.it - Inter U-21, attenzione a un dettaglio. Per l’allenatore, possibile una suggestione

L’U-21 rappresenta un progetto molto importante per il futuro dei nerazzurri in vista della realizzazione dell’obiettivo di trovare in casa soluzioni valide per competere dovunque.IL PUNTO – Quello dell’U-21 è un piano sul quale il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta punta con convinzione in vista dell’attuazione di un più ampio disegno concordato con la proprietà Oaktree. Muovendosi nel solco delle esperienze fruttuose sperimentate da Atalanta e Juventus, ma ora anche dal Milan, l’ambisce a creare i presupposti per poter trovare in casa del materiale già forgiato per affrontare in maniera competitiva le sfide cui sarà chiamata la squadra nerazzurra maggiore. Piuttosto che ricorrere al mercato straniero, o alla ricerca del colpo italiano per cui vengono solitamente richieste cifre ingenti, i meneghini vogliono costruirsi la possibilità di determinare il proprio futuro con un patrimonio costruito in casa.