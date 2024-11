Today.it - Instant poll di Swg per La7: in Umbria Proietti avanti su Tesei

Secondo il secondodi Swg per La7, alle elezioni regionali dell'la candidata del campo largo Stefaniaè in leggero vantaggio con il 47-51 per cento sulla presidente uscente del centrodestra Donatellaal 46-50 per cento.