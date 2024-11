Ilpescara.it - Installazione delle prime luminarie in centro e a Porta Nuova: accensione prevista per il weekend del Black Friday

Leggi su Ilpescara.it

La città di Pescara si prepara ad accogliere il Natale e già nei giorni scorsi sono state montate leine in alcune strade di. Verranno accese neldel, mentre per il grande albero di piazza della Rinascita bisognerà attendere, come di.