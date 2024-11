Tg24.sky.it - Insegnante aggredita a Castellammare, oggi la riapertura blindata per la scuola

Leggi su Tg24.sky.it

Rientro blindato, quest', a Scanzano, frazione didi Stabia (Napoli) per gli alunni del plesso "Catello Salvati" dell'istituto scolastico comprensivo "2 Panzini" dove giovedì scorso un gruppo di genitori e parenti ha aggredito una docente. I bambini entrano aalla presenza dei carabinieri, accompagnati dai genitori i quali, per tutelarli, stanno facendo in modo che non vengano ripresi dai numerosi giornalisti, fotografi e video-operatori presenti. All'esterno del plesso, sui cancelli, sono stai sistemati due striscioni: "Si ai docenti, no alla direzione" e "tutela per i nostri figli, solidarietà alle mamme". E' stata la stessa preside dell'istituto Salvati, Donatella Ambrosio, a chiedere la presenza delle forze dell'ordine visto il clima di forte tensione che si respira.