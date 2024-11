Lapresse.it - India, massimo livello di smog a New Delhi: chiuse le scuole

Le autorità di Newinhanno chiuso le, bloccato i lavori edili e vietato l’ingresso in città ai camion non essenziali, dopo che l’inquinamento atmosferico ha raggiunto ilpeggiore di questa stagione. I residenti si sono svegliati con unodenso e tossico che avvolgeva la capitalena. In diverse aree, i livelli di inquinamento sono più di 50 volte superiori al limite di sicurezza raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità.