Novaratoday.it - Incidente tra auto e bici: positivo all'alcol test il ciclista

Leggi su Novaratoday.it

in rotonda tra.É successo a Domodossola, all'incrocio tra via Sempione e via Piave, sabato sera. La polizia locale è intervenuta sul posto e ha sottoposto entrambe le persone coinvolte all'. Ilè risultato, con un tasso ben oltre due volte il.