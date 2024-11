Ilmattino.it - Incidente tra auto della Polizia a Roma, muore un agente di 32 anni (Amar Kudin): altri due in gravi condizioni. Una poliziotta 25enne in prognosi riservata

Leggi su Ilmattino.it

Terribile scontro fra volantidi Stato questa mattina a: l'si è verificato in via dei Monfortani, zona Monte Mario, fra una pattuglia che si stava recando in.