Incendio nella notte alla discoteca Gilda di Porto Sant' Elpidio l' ombra del dolo

(Fermo), 18 novembre 2024 - Undivampato poco prima dell’alba ha divorato gran parte delladi. Erano da poco passate le 4,30 quando un residente ha notato il fumo e il bagliore delle fiamme provenire dall’interno del locale di via delle Cooperazione e ha subito lanciato l’rme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Fermo con dieci uomini e quattro mezzi, tra cui un’autoscala e un’autobotte. Dopo aver domato l’, con non poche difficoltà, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere la zona in sicurezza e per evitare pericolosi ritorni di fiamma dai resti dell’interno della. Il locale ieri sera non era aperto e questo farebbe pensare anche ad un eventuale rogoso. Sul posto comunque ci sono tuttora gli specialisti dei vigili del fuoco, guidati dal funzionario responsabile, che stanno effettuando un sopralluogo per stabilire le cause e la dinamica dell’