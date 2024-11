Veronasera.it - Incendio in appartamento a Verona: due feriti portati in ospedale

Leggi su Veronasera.it

Unè divampato in undi via Pitagora, nel quartiere di Borgo Nuovo a, nel primo pomeriggio di lunedì. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco dicon tre mezzi, per domare il rogo che ha interessato un'abitazione posta al primo piano, sopra alcune.