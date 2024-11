Agi.it - Inala gas esilarante da un "palloncino della risata", 26enne muore il giorno del suo compleanno

AGI - Un ragazzo di 26 anni di Alessano in provincia di Lecce, è deceduto la sera del suoprobabilmente dopo averto ossido di azoto attraverso i cosiddetti "palloncini". È accaduto ieri per le strade del paese dove il giovane si trovava in compagnia dei suoi amici per festeggiare. Il gruppo stavo utilizzando i cosiddetti "balloons", quando il festeggiato si è accasciato al suolo privo di vita. Inutile l'intervento del 118, sull'episodio indagano i Carabinieristazione locale. La salma delè stata condotta alla camera mortuaria dell'ospedale a disposizione del magistrato di turno. Sarà eseguita un'autopsia per chiarire la vicenda. I palloncinicontengono ossido di azoto e possono rivelarsi pericolosi poiché la sostanza può causare paralisi e arresto cardiocircolatorio.