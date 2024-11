Inala droga della risata muore 26enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.43 Unè morto ieri sera ad Alessano,nel Salento,mentre stava festeggiando il suo compleanno con gli amici in strada vicino alla sua abitazione. Il giovane aveva assunto la cosiddetta "", ovvero protossido di azoto,ndolo da un palloncino. Il giovane ha accusato un malore dopo l'zione. E' stato chiamato il 118ma i soccorritori non hanno potuto far nulla.