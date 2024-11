Iodonna.it - In tweed bicolore, corta e sbarazzina. La minigonna della stagione fredda porta lo stile anni Sessanta nella contemporaneità

(S)coprirsi. Femminilità, persino sensualità, epossono andare d’accordo. Ebbene sì, anche sotto strati di lane, cappotti e sciarpe, esiste un modo per mettere mostra il proprio lato più seducente. Puntando su capi dal fascino impareggiabile e dall’effetto immediato. Un esempio? Larossa invernale. Gonna a pieghe nera: 5 outfit dai 20 ai 60X Abbandonate, almeno per il momento, coprenti longuette in pelle o modelli a matita in denim, si torna a mostrare le gambe.