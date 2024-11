Agi.it - In Emilia-Romagna e Umbria oggi si vota fino alle 15. Poi subito lo spoglio

Leggi su Agi.it

AGI - Seconda e ultima giornata dizione per 4,6 milioni di cittadini per le elezioni regionali ined. Insono quattro sono i candidati per la presidenza: Michele de Pascale, sostenuto da un centrosinistra ampio che comprende anche il Movimento 5 Stelle e i renziani inseriti nel listino dei 'civici'; Elena Ugolini, candidata civica sostenuta da tutto il centrodestra; Luca Teodori per la lista no-vax Lealta', Coerenza e Verità e infine Federico Serra, in corso con una lista che rappresenta Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista. Ini candidati sono 9. L'uscente Donatella Tesei per il centrodestra unito; Stefania Proietti candidata del campo largo Pd+Movimento 5 stelle; Martina Leonardi per Insieme per l'resistente; Marco Rizzo per Democrazia sovrana popolare e Alternativa Riformista; Moreno Pasquinelli per Fronte del dissenso; Fabrizio Pignalberi per Più Italia sovrana e Quinto polo per l'Italia; Elia Francesco Fiorini per Alternativa per l'; Giuseppe Paolone per Forza del Popolo; Giuseppe Tritto di Umani insieme liberi.