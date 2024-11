Agi.it - Il Rugby piange la scomparsa di Franco Gargiulo

AGI - La Federazione Italiana"è profondamente rattristata nell'apprendere delladi, Azzurro n. 213, spentosi a Roma nel pomeriggio di domenica 17 novembre". Lo scrive la Fir in una nota. Seconda linea, nato il 4 ottobre del 1941,aveva indossato in carriera le maglie dell'Admiral Roma, della Buscaglione Roma, del CUS Roma, dellaRoma di cui sarebbe stato poi anche Presidente, dell'Esercito, delParma e del Cus Genova, dove aveva seguito il suo Capitano in Nazionale Marco Bollesan nel suo ultimo campionato nella massima divisione. In totale in Serie A era sceso in campo in 238 partite, segnando sei mete. In Nazionale aveva debuttato nel 1967 contro la Francia e affrontato nello stesso anno il Portogallo, tornando poi in azzurro nel 1968 contro la Jugoslavia e nel 1974 contro il Sussex.