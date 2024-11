Laprimapagina.it - Il premier Meloni rivolgere i suoi auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti Proietti e de Pascale

Con grande garbo istituzionale ilGiorgiarivolge idiaidella Regione Umbria, Stefania, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale”, scrive su X il presidente del Consiglio.